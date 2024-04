Alla biblioteca Impastato di Ladispoli incontro orientativo con gli studenti maturandi • Terzo Binario News

Martedì 23 maggio presso la Biblioteca “Peppino Impastato”, organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura in collaborazione con La Fondazione ITSAgro e Fondazione ITSSI Xellence, si terrà un incontro con gli studenti delle quarte e quinte classi degli Istituti superiori del territorio.

“L’obiettivo è quello di orientare i ragazzi – ha commentato l’assessore alla Pubblica istruzione e Cultura, Margherita Frappa – in un momento delicato della vita di ogni studente.

Sarà uno spazio di confronto per conoscere e interpretare il mondo del lavoro, prepararsi all’inserimento nel sistema produttivo ed apprendere strumenti utili per la ricerca di una occupazione o per il proseguimento con un percorso universitario.

La Fondazione e ItsAgro e la Fondazione ITSSI Xellence, presenteranno la loro proposta formativa che ben si sposa con la vocazione territoriale dell’Etruria Meridionale”.

“Le Fondazioni – ha proseguito Frappa – offrono corsi di Alta Formazione Biennale, Project Work ed esperienze in azienda, avvalendosi di docenti, professionisti del settore nell’ambito agroalimentare e delle imprese. Il percorso permette di conseguire un diploma V livello EQF ed un portfolio di elaborati e competenze personali, oltre il prezioso Network di contatti professionali, con un’ampia possibilità di placement che, ad oggi, dai dati di Indire, risulta essere circa l’80% ad un anno dal diploma”.

L’incontro prenderà il via alle ore 9:00 con , dopo i saluti istituzionali, la presentazione dei corsi ITSAgro e ITSSI Xellence; alle 14.30 sarà la volta di “Parliamo con le imprese”, mentre alle 15:30 “Fuori classe” la presentazione della formazione dei percorsi GOL, rivolti a disoccupati, inoccupati, percettori di sostegno al reddito (reddito di inclusione e naspi).

Link ai siti web: https://www.itsagro.it, https://www.itssi.it.