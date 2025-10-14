Prove tecniche di unità nella sinistra di Ladispoli • Terzo Binario News

“Sabato 11 ottobre si è tenuto uno dei primi incontri promosso da Sinistra Italiana- Litorale Nord, M5S- Ladispoli e Collettivo Adelante con l’obiettivo di avviare un percorso unitario di costruzione di un’ alternativa a sinistra in vista delle elezioni comunali del 2027.

Insieme a PD, Ladispoli Attiva, Governo Civico e Europa Verde c’è stata la convergenza sull’obiettivo principale che ci guiderà fino al 2027: Ladispoli ha bisogno di cambiare rotta.

È necessario costruire una proposta politica forte, credibile e partecipata, che rimetta al centro i diritti, la legalità, il territorio, la sanità pubblica, la giustizia sociale e l’ambiente e fermare la fase di grave criticità che la nostra città sta vivendo, una criticità fondata su una gestione amministrativa fallimentare e da un modello di sviluppo che ha prodotto aumento di speculazione edilizia priva di visione e di altrettanti servizi pubblici; che ha prodotto ricchezza di una sola parte e contemporaneamente aumento delle disuguaglianze e povertà dall’altro; una macchina amministrativa inefficiente, incapace di rispondere ai bisogni reali della popolazione; un turismo promosso senza alcuna pianificazione sostenibile, che impatta negativamente sulla vita dei residenti; un insufficiente gestione dei servizi pubblici essenziali, con la sanità territoriale al palo e i servizi sociali in forte sofferenza.

Le realtà promotrici dell’iniziativa lanciano un appello a tutte le forze democratiche, progressiste, ecologiste e civiche, alle associazioni del terzo settore: uniamo le energie per costruire un programma comune che sappia parlare ai bisogni reali della città, rompendo con le logiche dell’opportunismo e restituendo dignità e voce alla comunità.

Questo è solo il primo passo.

Nei prossimi mesi seguiranno altri incontri sulle varie tematiche e momenti di confronto per scrivere insieme una nuova pagina della politica locale.

Ladispoli merita un futuro diverso. Iniziamo a costruirlo. Insieme!

Circolo Sinistra Italiana Litorale Nord “Mahsa Amini”

Movimento 5 Stelle – Ladispoli

Collettivo Adelante