Promozione: vince solo il Borgo, cadono Tolfa e Santa Marinella - Terzo Binario News

Delle compagini locali di Promozione, esulta solo il Borgo San Martino, vincitore a Soriano (3-2) perché il Tolfa, cadendo a Fregene (1-0), di fatto ha abbandonato le ultime speranze di recupero dell’Antica Aurelio, passato a Santa Marinella (3-2).

Questa la sintesi della nona di ritorno del girone A di Promozione, che dietro la capolista romana – salita a 62 punti – vede sempre i collinari, secondi a 50, incalzati dal Fregene, salto a 49 e dal Borgo, che ha raggiunto quota 48. Più staccato, il Santa Marinella a 40.

A Fregene la formazione di Daniele Fracassa dice definitivamente addio ai sogni di gloria, ovvero la rincorsa al primo posto: l’Aurelio, con 12 punti di vantaggio, è di fatto irraggiungibile. Domenica la sconfitta di misura al Paglialunga, causata dalla rete di Vaglica al 18 della ripresa. «Loro con due occasioni, hanno fatto bottino pieno – confessa il tecnico – mentre il limite del Tolfa è stato quello di non segnare. Al 4’ bravo Paniccia su Mariani abbiamo confezionato tre occasioni con Urbani, Del Prete e Belloni. Nella ripresa, traversa di Savarino, palla sulla linea e fuori. C’è stata la reazione con gli ingressi di Simone Trincia eTiozzo dentro ma l’arrembaggio non è servito. Ora si mette da parte il campionato, testa a domani sulla Coppa Italia».

A Santa Marinella, l’Aurelio segna due gol nei primi otto minuti, il terzo a inizia ripresa ma rischia di farsi rimontare. I rossoblù al Fronti hanno fatto il massimo, mostrando sì dei limiti ma anche tanto carattere. Dopo l’omaggio a Luca Bacheca,

al 6’ rete di Di Giovanni da due passi. Due minuti e raddoppio di Cuscianna, con la squadra di Nicola Salipante che nel frattempo ha trovato due conclusioni pericolose. Occasione anche per Belardinelli su assist di Melara e nella ripresa, al 12’ Rocchi si conquista il rigore e lo trasforma. Poi i santamarinellesi, cui va segnalata la prestazione sontuosa dell’under Cuomo, tentano il recupero disperato, segnando prima con Gallitano di testa al 25’ e al 46’ con Cedeno dopo una bella fuga a destra di Melara.

Zitto zitto, il Borgo San Martino, oltre ad espugnare Soriano, è tornato a correre per il secondo posto. Nonostante l’assenza di Paraschiv, vanno in rete Antonangeli, Piano e Roscioli, Morresi e Valentini per l’undici cimino. «Partita perfetta disputata dai nostri ragazzi – commentano dal sodalizio giallonero –tanto da a portare via il bottino pieno. Con questa vittoria ci avviciniamo a -1 dal terzo posto e a -2 dal secondo».