Promozione del borgo, in tanti a rappresentare Tolfa alla "due giorni" di Open Etruskey al Castello di Santa Severa • Terzo Binario News

Continua l’attività di promozione e valorizzazione del borgo di Tolfa. In tanti sabato mattina a rappresentare Tolfa all’ 𝙊𝙋𝙀𝙉 𝙀𝙏𝙍𝙐𝙎𝙆𝙀𝙔, presso il Castello di Santa Severa: la sindaca Stefania Bentivoglio, l’ assessore alla cultura-valorizzazione del borgo e innovazione Tomasa Pala, il delegato al Turismo Tiziano Tedesco, Manuela Moraldi e Teresa Piroli per la cooperativa Taitle Ingegno Multiforme, il direttore del Museo Civico Archeologico di Tolfa Giordano Iacomelli per Tolfa Gialli e Noir, il presidente del Tolfajazz Aps Egidio Marcari, Teresa Piroli e Claudio Pomponi per Tolfarte- Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato Artistico e altre associazioni tolfetane.

“Un bel momento di condivisione e confronto tra pubblico e privato con la piena consapevolezza dell’importanza strategica di fare rete, progettare insieme e operare in modo sinergico su obiettivi comuni con il supporto della neo” Etruskey DMO ” La terra dei re” – il commento dell’assessora Pala -, con l’ obiettivo strategico di promuovere e dare il giusto valore agli aspetti identitari culturali, storici, paesaggistici, artigianali ed enogastronomici del territoro dell’ Etruria Meridionale, culla di una grande civiltà.

Importante e funzionale il supporto normativo della Legge Regionale per l’Etruria Meridionale dei firmatari Consiglieri Regionali Marietta Tidei ed Emiliano Minnucci”.

Domenica si é proseguito con percorsi, attività di promozione e incontri bandistici. Insieme, all’ insegna di progettualità comuni per lo sviluppo del nostro territorio sulle note della banda Giuseppe Verdi di Tolfa diretta dal maestro nonché sindaca Stefania Bentivoglio, la banda di S.Marinella, di Ladispoli, di Civitavecchia e in compagnia di tanti operatori enogastronomici di Assoproduttori con i loro prodotti a Km zero, stand informativi sui grandi eventi culturali e della tradizione tolfetana come Tolfarte e Tolfa Gialli e Noir, materiale informativo della Proloco, cartine di sentieristica aggiornata e materiale informativo sulle varie attività laboratoriali e di restauro d’eccellenza che si svolgono tutto l’ anno presso il Museo Archeologico e il Polo Culturale Tolfa.

Anche l’on. Battilocchio a Santa Severa, tra il consigliere Tiziano Tedesco e l’assessore Pala. A destra la sindaca Bentivoglio, con la vice sindaca di Allumiere Marta Stampella

Due giornate intense di aggregazione, cultura e confronto sullo sviluppo del nostro territorio per confrontarsi, focalizzare nuove idee, scoprire ed inventare nuove opportunità a partire dagli aspetti identitari della nostra tradizione. Sempre domenica Le api di Tolfa, le aziende Tolfa in box, Cantina Oliveto, con patrocinio dell’Università Agraria di Tolfa, hanno rappresentato il territorio alla Festa dei Piccoli Comuni del Lazio a Roma, presso Villa Borghese, coordinate dal delegato alla promozione dei prodotti locali Gino Vannicola.