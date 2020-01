Primavalle, l'Unione Inquilini su parco Green: "Al via i lavori" - Terzo Binario News

“Non possiamo rassegnarci al degrado delle nostre periferie, per questo a Primavalle guardiamo con fiducia alla partenza dei lavori di recupero del parco Domenique Green a via Sant’Igino papa.

Un’iniziativa che a partire da lunedì vedrà l’Ater, proprietario del parco, dare il via ai lavori che entro 4 mesi e grazie a un finanziamento di 150 mila euro dovrebbe restituire questa area verde ai cittadini. Ora continueremo a monitorare lo svolgimento del progetto che auspichiamo sarà affidato, tramite bando, alle cooperative di disoccupati per la sistemazione dei giardini, delle piante, risistemazione dei camminamenti, ripristino dei punti luce, dei cancelli, ristrutturazione di un ponticello, sistemazione di panchine e staccionate.

Il nostro quartiere è da troppo tempo in uno stato di abbandono imperdonabile e come unione inquilini insieme ad altre associazioni del territorio ci stiamo adoperando affinché la gestione del parco sia affidata ai disoccupati di Primavalle. La cura dei nostri territori può ripartire se i cittadini che vivono i quartieri possono diventare protagonisti con un lavoro che dia dignità. Ci auguriamo di veder crescere queste opportunità perché il parco Dominique Green non deve rimanere una goccia dispersa nel mare del degrado delle nostre periferie. Quello che serve è un approccio di recupero che sia continuativo nel tempo.