Presentazione del secondo memorial Umberto Tersigni all'aula Pucci di Civitavecchia - Terzo Binario News

Al via la seconda edizione del “Memorial Umberto Tersigni” cn la presentazione che si terrà l’11 Aprile 2022 ore 11,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Civitavecchia.

Il torneo di calcio giovanile è riservato alla categoria Under 15 e nasce dalla volontà della famiglia di ricordare Umberto con un evento che tocchi uno dei temi a lui più vicini, il calcio.

La sede, Civitavecchia, è città a lui cara proprio perché legata dalla passione calcistica che lo ha portato a diventare Presidente della A.S.D. Civitavecchia Calcio dal 2005 al 2010, traghettando la squadra fino al traguardo della serie D.

Lo sport ha sempre rappresentato per Umberto lo strumento attraverso il quale esprimere la competitività e la passione in modo sano, cercando di instillare nei ragazzi l’idea di unità attraverso una squadra.

Proprio per queste ragioni il Memorial si rivolge alla categoria di calcio giovanile Under 15, affinché il calcio sia per loro esperienza di coesione, alleanza, passione e sana competizione.

Umberto è stato il padre di molte cose, dei suoi figli, della sua azienda, della sua squadra e ora sarà il padre di questo torneo rivolto ai ragazzi.

Le squadre partecipanti al torneo sono Civitavecchia, Nuova Tor Tre Teste, Ostiamare, Chc Soccer Academy, Cerveteri, Viterbese, Ladispoli e Giardinetti che si affronteranno dal 12 al 16 aprile p.v. presso il “Campo Tamagnini” ed il “Dopolavoro DLF” di Civitavecchia.

L’evento è realizzato in collaborazione con Sport in Oro di Raffaele Minichino , DLF CIVITAVECCHIA e CIVITAVECCHIA CALCIO 1920.