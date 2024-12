PowerPoint per il web: integrata la funzionalità per i video • Terzo Binario News

che sia per un progetto da sottoporre a un cliente o per un report sull’andamento dell’impresa da illustrare ai soci, saper creare delle slide accattivanti è una dote ormai fondamentale e software come PowerPoint sono entrati a far parte della “cassetta degli attrezzi” di tantissimi professionisti – e non solo – in tutto il mondo. L’app è entrata nell’uso comune anche nel mondo dell’istruzione, come modo per i docenti di rendere le loro lezioni più semplici da seguire e strumento per gli studenti per presentare eventuali lavori di gruppo o progetti assegnati.

Nel processo di creazione di presentazioni efficaci, poter contare su strumenti aggiuntivi rappresenta un grande valore per migliorare i risultati finali. Questi tool non solo offrono la possibilità di personalizzare ulteriormente il contenuto (in tal senso il plugin per PowerPoint di MLC include diverse opzioni) ma garantiscono anche funzionalità innovative che rendono le diapositive più accattivanti e interattive. Funzioni come l’integrazione di contenuti multimediali, nuovi layout o risorse avanzate permettono di soddisfare esigenze sempre più complesse.

Per venire incontro alle esigenze degli utenti, Microsoft ha lanciato alcune nuove funzionalità per i video da inserire nelle presentazioni nella versione online di PowerPoint. La prima di queste consiste nella possibilità di caricare dei video nella presentazione direttamente dal PC dell’utente, oltre ai contenuti già presenti in rete (ad esempio i video da YouTube). La web app, però, ha un limite di 256 megabyte per i video caricati dalla memoria locale e saranno supportati solamente i principali formati dei file video.

Un’altra novità è la possibilità di caricare contenuti video con i sottotitoli, facilitando così la creazione di presentazioni coinvolgenti – ad esempio per persone non udenti – e rendendo più semplice seguire il relatore in un contesto con molto rumore in sottofondo, che creerebbe difficoltà nella visione del video. Basta cliccare su “Video”, poi su “Inserisci didascalie”e scegliere il file con i sottotitoli nel formato che si intende utilizzare.

Infine, per rendere ancora più efficiente l’applicazione web è stata inserita la funzionalità per tagliare i video direttamente all’interno di PowerPoint online . Questa possibilità era già presente nell’app per desktop ma ora è stata estesa anche al web. Bisogna selezionare “Video” e “Trim Video”, poi basta trascinare gli indicatori di inizio e fine video fino a raggiungere la lunghezza e i fotogrammi desiderati; al di sotto è presente il time-stamp dove è possibile vedere le ore, i minuti e i secondi del video scelti, nonché il minutaggio da cui si sta partendo e quello a cui si sta concludendo. Si può, inoltre, scegliere di riprodurre solo il pezzo selezionato, in modo da poter verificare che sia quello giusto prima di caricarlo sul file. Per muovere gli indicatori basta trascinarli con il mouse, per essere ancora più precisi e scegliere le ore, i minuti o i secondi esatti da cui far partire il video o farlo concludere, basta usare le frecce presenti nei time-stamp. Va detto, però, che questa funzionalità è disponibile solo per video caricati dall’utente dalla memoria locale o per video stock, mentre non può essere utilizzata per video caricati da YouTube o da altri siti. Un sistema molto intuitivo, dunque, che non richiede particolari conoscenze o competenze in campo di editing, rendendo questa attività facilmente accessibile a tutti.

Con queste nuove funzionalità Microsoft ha deciso di venire incontro alle esigenze di chi usa prevalentemente l’app web senza dover per forza installare la versione per desktop. È possibile che questa non sarà l’ultima novità a essere implementata per la versione web della suite di Microsoft 365, vedremo quindi cosa riserverà il futuro per quanto riguarda eventuali nuove funzionalità.