Porto turistico di Fiumicino, Piendibene: "Grazie al Consiglio di Civitavecchia per l'unanimità" • Terzo Binario News

Il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, esprime il suo sincero ringraziamento al Consiglio Comunale per l’unanimità raggiunta su un tema di fondamentale importanza per il futuro del nostro territorio, come la realizzazione del porto turistico-crocieristico privato a Isola Sacra, Fiumicino.

L’ampia convergenza su questa delibera dimostra la consapevolezza condivisa della posta in gioco e l’impegno verso la tutela delle nostre infrastrutture portuali e dell’equilibrio ambientale.

“Ringrazio ciascun consigliere per la sensibilità dimostrata su questo argomento così delicato, che tocca direttamente gli interessi strategici della nostra città e del Mar Tirreno Centro Settentrionale”, ha dichiarato il Sindaco Piendibene.

“Come richiesto dal Consiglio Comunale, mi farò carico di tutte le verifiche e i compiti delineati dalla delibera, coinvolgendo le istituzioni competenti a livello regionale e nazionale affinché si garantisca la coerenza di questo progetto con le linee guida di sviluppo sostenibile e coordinato del nostro territorio.”

Il Sindaco ha inoltre ribadito la volontà di rafforzare il ruolo centrale del porto di Civitavecchia come asset strategico a servizio della Capitale, richiedendo investimenti pubblici mirati al potenziamento delle infrastrutture portuali e della sostenibilità ambientale.

“Lavoreremo affinché le istanze del nostro territorio siano rispettate e valorizzate, ma in questo caso non si tratta soltanto di Civitavecchia, la nostra è una battaglia per la difesa della legge 84/94 e della portualità pubblica”, ha concluso Piendibene.