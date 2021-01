Ponte della Magliana: chiusa carreggiata in direzione Fiumicino Aeroporto, ecco quando - Terzo Binario News

Dalle ore 22 di oggi verrà chiusa completamente al traffico la carreggiata del Ponte della Magliana in direzione dell’aeroporto di Fiumicino per l’inizio dei lavori di riqualificazione della sede stradale. La chiusura al traffico dei veicoli e dei mezzi pubblici sarà in vigore fino al 1 marzo. Successivamente, si passerà alla riqualificazione della carreggiata in direzione di Roma Centro con la chiusura per ulteriori 30 giorni, fino al 2 aprile.

Da domani sarà comunque consentito il transito dei veicoli e dei mezzi pubblici sulla carreggiata in direzione di Roma Eur su una sola corsia fino al 10 febbraio per il completamento dei lavori di installazione del nuovo spartitraffico, coordinati dal Dipartimento Simu.

La chiusura completa al traffico di una carreggiata e poi di quella successiva consentirà di accelerare le operazioni di riqualificazione garantendo al contempo la qualità dei lavori. La scelta di effettuare gli interventi in questo periodo dell’anno è dovuta al minor impatto dei flussi di traffico, dovuti all’emergenza Covid-19 e all’attuale regime di smartworking per gran parte dei cittadini, con l’obiettivo di completare la riqualificazione di entrambe le carreggiate del Ponte prima del Gran Premio di Formula E e in vista di altri importanti eventi sportivi per la città come l’Europeo di calcio 2021.

Per tutta la durata dei lavori:

– La linea bus 780 (stazione Trastevere-via della Magliana-Eur) sarà sospesa

– Le linee 128 (via Crocco-via della Magliana-metro B San Paolo) e 781 (via della Magliana-piazza Venezia) saranno potenziate

– La linea 31 sarà attiva nella tratta piazzale Clodio-stazione FL1 Villa Bonelli e saraà sospesa nella tratta viale Isacco Newton-Eur-stazione Laurentina

– La linea 771 sarà sospesa nella tratta via della Magliana/altezza viadotto della Magliana-stazione metro B Eur Fermi – da via della Magliana altezza viadotto della Magliana proseguirà su via della Magliana, piazza Antonio Meucci, lungotevere degli Inventori, viale Marconi, via Onesti, viale Baldelli, stazione metro B San Paolo

– La linea C7 attiva al sabato e nei festivi sarà deviata nella tratta stazione metro B Eur Magliana-stazione Villa Bonelli FL1 e percorrerà via Cristoforo Colombo-viale Marconi, lungotevere degli Inventori, piazza Antonio Meucci, via della Magliana

COME MUOVERSI DURANTE LA CHIUSURA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA – TUTTE LE ALTERNATIVE

– Sul percorso della linea 780, lungo via della Magliana e sino alla stazione Trastevere potrà essere utilizzata la linea 781 che viene potenziata

– Tra il quartiere Magliana e l’Eur al posto della linea 780 si potranno utilizzare le linee bus 128 e 771 e poi scambiare a viale Marconi con le linee 170 o 791 o alla metro di San Paolo con la metro B.

In alternativa – con gli stessi titoli di viaggio validi su bus e metro, i treni FL1 di Trenitalia da Villa Bonelli a Ostiense e la linea B della metropolitana

– I viaggiatori che utilizzano la linea 771 nella tratta Castello della Magliana-via della Magliana potranno continuare a utilizzare la linea 771 ma dovranno scambiare con le linee 170 e 791 in viale Marconi o con la metro B a San Paolo

– I viaggiatori che utilizzano la linea 31 nella tratta piazzale Clodio-Casaletto per recarsi all’Eur potranno scambiare con la linea 791. I viaggiatori che utilizzano la linea 31 nella tratta viale dei Colli Portuensi-viale Isacco Newton potranno utilizzare la linea 31 sino a Casaletto e scambiare con la linea 791. Da viale Isacco Newton (zona Alberese e Papa leone) si potrà utilizzare la linea bus 711 e, da via della Magliana le linee 128-771 sino alla metro B di San Paolo