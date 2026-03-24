Pmi, Dionisi (Unindustria): "Per mantenersi servono sostegno e managerialità" • Terzo Binario News

“Le Pmi sono la spina dorsale del nostro sistema economico, e allo stesso tempo la parte che piú va tutelata e sostenuta, soprattutto alla luce delle transizioni in atto e del contesto geopolitico”.

Lo ha detto Cristiano Dionisi, Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria, durante l’incontro “Pmi oltre l’oggi. Identità Sviluppo Visione” che si è svolto oggi alla Luiss Business School.

“Siamo sempre più chiamati ad affrontare numerose sfide legate alla competitività, all’innovazione e alla capacità di generare valore non solo economico, ma anche sociale e culturale, nei territori in cui operiamo.

La struttura economica della regione è varia e per questo competitiva: abbiamo settori manifatturieri che esportano e innovano, che si coniugano con servizi avanzati che investono e crescono come il digitale, l’audiovisivo, le telecomunicazioni o la sicurezza. In questo quadro le Pmi rappresentano l’ossatura dell’economia del Lazio”.

“Tuttavia, per continuare ad essere competitivi, diventa fondamentale la crescita dimensionale e manageriale delle Piccole e medie imprese: oltre al lavoro sulla cultura d’impresa sul quale siamo impegnati, riteniamo che il modello di rete e la collaborazione tra grandi aziende e PMI in chiave di filiera siano due strumenti utili a migliorare ed accelerare la nostra capacità di sviluppo. L’obiettivo è permettere alle Pmi di agire con la forza di realtà più grandi, ma allo stesso tempo mantenere la propria agilità. La frammentazione eccessiva impedisce alle imprese di affrontare le grandi sfide della transizione digitale ed ecologica, mentre le medie imprese, avendo superato le prime soglie dimensionali, mostrano tassi di produttività e resilienza nettamente superiori rispetto alle piccole. L’identità è la base del nostro essere imprenditori: le nostre Imprese hanno un forte radicamento territoriale, una cultura industriale consolidata ed una capacità di adattamento che negli anni ha rappresentato un fattore decisivo di tenuta sociale oltre che economica.”

“Per continuare su questa strada l’impegno, come rappresentanti della Piccola Industria, è lavorare su tre direttrici: rafforzare il ruolo dell’imprenditore come guida dello sviluppo economico, accompagnare le imprese nei percorsi di continuità generazionale e di valorizzazione dei giovani talenti, promuovere una cultura associativa sempre più forte e inclusiva. E dobbiamo farlo continuando ad alimentare il grande clima di collaborazione con tutti gli stakeholder, soprattutto le istituzioni – ringrazio molto per la sua presenza oggi la Vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli – le associazioni e le parti sociali, che dimostrano una forte consapevolezza sull’importanza di guardare con uno sguardo comune alla crescita. Ringrazio anche il Presidente della Piccola Industria di Confindustria Fausto Bianchi, che attraverso il suo operato ha avviato un percorso che ha tra le sue priorità quello di accompagnare la crescita delle tantissime Pmi che abbiamo in Italia. Colgo anche l’occasione per un ringraziamento speciale al Presidente Abete che ci ha permesso di essere qui oggi e che è da sempre vicino al Sistema delle Piccole e Medie Imprese, sia del Lazio che a livello nazionale”.