Picchia l'anziana madre, vuole soldi per acquistare sostanze stupefacenti • Terzo Binario News

La 76enne racconta episodi, già denunciati, di minacce, maltrattamenti e richieste di denaro

Picchiata, insultata, minacciata dal figlio di 48 anni, romano con precedenti, che chiedeva soldi per acquistare sostanze stupefacenti. Vittima una donna di 76 anni. Per l’anziana l’incubo in casa è finito con l’intervento dei carabinieri della stazione Roma Quadraro, che arrestano l’uomo: l’accusa è maltrattamenti contro familiari.

FIGLIO VIOLENTO

I militari dell’Arma, dopo una segnalazione al 112, giungono in un’abitazione nel quartiere romano del Don Bosco. Qui lo scenario che si presenta davanti ai loro occhi è quello di una madre aggredita per essersi opposta alle richieste di danaro del figlio, che viene bloccato.

A quel punto, i carabinieri ricostruiscono l’intera vicenda, sulla scorta di episodi analoghi già denunciati dalla donna. Racconti che si snodano tra maltrattamenti, minacce e richieste pressanti di liquidità finalizzate per comperare sostanze stupefacenti.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Regina Coeli e al termine dell’udienza di convalida, il Tribunale di Roma ha disposto per lui la permanenza in carcere.