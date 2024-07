Accoltellato in strada a Casal Bruciato • Terzo Binario News

Un uomo di 54 anni, romano, accoltellato in strada, a Casal Bruciato, in via dei Crispolti. Diverse le ferite riportate, con i fendenti che lo raggiungono al braccio, al gluteo, alla coscia. Accompagnato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini, non risulta essere in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto alle 22,50 del 23 luglio.

Giallo a Casal Bruciato

Sul posto sono giunte le Volanti della Polizia. Gli investigatori, ora, dovranno fare luce sulla vicenda. Perché al momento sono diversi i punti da chiarire. Per esempio, la segnalazione al Nue (Numero unico per le emergenze) riferisce di una lite in strada.

Al loro arrivo, però, gli agenti trovano il 54enne sanguinante, che – fortunatamente per lui – non riporta lesioni agli organi vitali. Quest’ultimo, inoltre, durante le primissime medicazioni del personale sanitario accorso, avrebbe fornito delle indicazioni discordanti ai poliziotti. Nel dettaglio, parla di una lite – sfociata per motivi da appurare – con una persona a lui sconosciuta. Tra l’altro, le telecamere di zona presenti non hanno l’obiettivo “puntato” sul luogo dove si è consumato l’accoltellamento.

c.b.