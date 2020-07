Piazza Bologna chiusa per assembramenti - Terzo Binario News

Presidio della Polizia di Roma Capitale per il rispetto delle norme anti Covid

Nell’ambito dei consueti controlli serali nei luoghi della movida, ieri sera si è reso necessario un presidio rafforzato nella zona di piazza Bologna dove numerose pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, Unità Speciali e territoriali, hanno dovuto procedere all’isolamento della piazza per la formazione di forti assembramenti, che impedivano di fatto l’osservanza delle regole atte a limitare il contagio.

Gli agenti, oltre a disperdere la folla e ripristinare il distanziamento sociale, hanno effettuato verifiche mirate in tutti i locali dell’area, unitamente al personale dell’Arma dei Carabinieri Compagnia Roma Parioli, che hanno portato, oltrechè alla chiusura di alcuni esercizi a causa della presenza di ressa di persone all’interno e all’esterno delle attività, al sanzionamento dei gestori per mancato rispetto delle regole previste per il contenimento del Coronavirus. Sanzionato anche il titolare di un esercizio per l’inosservanza delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario e relative alla sicurezza dei prodotti alimentari che sono stati posti sotto sequestro in quanto privi di requisiti obbligatori di tracciabilità. Al fine di scongiurare la recrudescenza del fenomeno, il presidio e l’opera di vigilanza dei caschi bianchi è proseguita fino all’alba di questa mattina.

Solamente nella zona di piazza Bologna e vie limitrofe sono oltre 300 i controlli eseguiti ieri sera dalla Polizia Locale, non solo a tutela la salute pubblica ma anche ai fini della sicurezza stradale e per contrastare gli abusi legati al consumo, vendita e somministrazione di bevande alcoliche: una ventina le contestazioni per mancato rispetto delle regole anti-alcol, in base a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, oltre 30 invece le sanzioni elevate per inosservanza del codice della strada.

L’attività di vigilanza, che ha interessato anche gli altri quartieri della movida capitolina, andrà avanti anche questa sera.