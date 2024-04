«Piante infestanti non curate e ciclabile: persi posti auto e marciapiede a Ladispoli» • Terzo Binario News

La denuncia di una cittadina relativa a via Sanremo in zona Domitilla

“Questa è la situazione in via Sanremo zona Domitilla dove oltre a essere stati eliminati i posti auto, è impossibile per i pedoni camminare sui marciapiedi che sono completamente impraticabili a causa di piante infestanti e degli Oleandri non curati”.

Bianca Maria Giacchetti

