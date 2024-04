"Niente segnaletica orizzontale fra via del Castello e via della stazione di Santa Severa: è pericoloso" • Terzo Binario News

“Situazione di estrema pericolosità: per attraversare la via Aurelia dalla stazione verso il castello non c’è un semaforo e neanche le strisce pedonali. Assurdo ! L’estate è alle porte e decine di persone attraverseranno la via Aurelia specialmente nei weekend per andare al mare del castello.

Il comune di Santa Marinella sembra da sempre indifferente al pericolo. bisogna aspettare la tragedia?

Dovrebbero istallare un semaforo o almeno delle strisce pedonali rosse come quelle delle scuole.

Ho deciso di scrivere a voi perché siete sempre in prima linea per cercare di risolvere i problemi del litorale”.

Paolo Graziosi

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it