Pd Santa Marinella: "Voto Dove Vivo, mozione approvata in Consiglio" • Terzo Binario News

“Alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno una nuova opportunità per i diritti dei fuori sede finalmente si apre a seguito della proposta di legge “Voto dove vivo”, presentata dal PD e sostenuta dal comitato “Voto dove vivo”.

La proposta depositata alla Camera nell’autunno 2022, chiedeva di estendere la modalità di voto a tutte le elezioni e a tutti coloro che si trovassero, per studio, per lavoro, malattia o altra motivata necessità, lontani dal comune di residenza.

Il governo di destra invece prende tempo e approva solo una parte della proposta, limitando il diritto al voto e stabilendo che gli studenti fuori sede potranno votare solo per le elezioni Europee, per le liste e i candidati della propria circoscrizione territoriale di origine, senza dover rientrare nel comune di residenza.

A questo scopo il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa ha presentato e fatto approvare nell’ultimo Consiglio Comunale la mozione “Voto Dove Vivo”, illustrata dalla Consigliera Paola Fratarcangeli. La mozione impegna l’Amministrazione a sostenere l’approvazione dell’intera proposta di legge che giace in Parlamento e che punta a consentire l’esercizio del diritto di voto a tutti i fuori sede (non solo gli studenti) che non si trovino al momento delle elezioni nel proprio Comune di residenza. Questa mozione rappresenta per il Partito Democratico un primo passo importante nel percorso che la politica deve intraprendere per arginare il fenomeno dilagante dell’astensionismo, che negli ultimi anni è cresciuto soprattutto tra le ragazze e i ragazzi che studiano fuori sede.

L‘Italia, al momento, è l’unico Paese in tutta Europa a non permettere il voto fuori sede.

La nuova modalità di voto, introdotta in forma sperimentale dall’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7/2024, convertito dalla legge n. 38/2024, sarà concessa agli studenti domiciliati per un periodo di almeno tre mesi in un comune fuori dalla propria regione di residenza.

Gli studenti interessati devono presentare un’apposita istanza al Comune di residenza entro il 5 maggio 2024, utilizzando un apposito modello presente sul sito del Ministero degli Interni.

Tutti gli ulteriori dettagli sono recuperabili nella circolare del Ministero degli Interni al seguente indirizzo: https://www.affarieuropei.gov.it/media/7468/elezioni-ue-circolare-27-ministero-interno.pdf.

Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa