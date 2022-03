Pd Ladispoli sul Freccia: "Aiutiamo Grando a ricordare meglio" - Terzo Binario News

“Arriva la campagna elettorale ed il sindaco Grando ritorna all’arroganza nelle risposte che aveva contraddistinto i primi anni del suo mandato.

Accusa gli altri di non ricordare e racconta un po’ di cose non vere.

Lo aiutiamo noi a ricordare meglio;

1) Il Teatro Auditorium Massimo Freccia e’ stato il risultato di un grandissimo impegno progettuale e finanziario delle precedenti Amministrazioni che ha trasformato un magazzino agricolo in una struttura culturale unica nel quadrante a nord di Roma.

Il progetto e’ stato redatto da specialisti di questo settore ed approvato dalla Regione nel bando riservato ai Teatri.

2) L’Auditorium-Teatro è stato aperto 5 anni fa con le autorizzazioni provvisorie, in attesa delle procedure ordinarie, come prevede la legge.

Perché in cinque anni non sono state concluse le procedure ordinarie? Eppure il 3 dicembre 2019 queste erano le parole riportate in un comunicato dell’amministrazione comunale: “Presto l’auditorium sarà agibile. Ieri il Sindaco Alessandro Grando ha consegnato le chiavi al titolare della ditta che ha vinto l’appalto.”

Concludiamo con altre due domande al sindaco:

– Come mai non sono bastati cinque anni per le procedure del Teatro ma sono bastate cinque settimane per esaminare e poi approvare il progetto per 33mila metri cubi di un Centro Commerciale?

– Su quale basi e’ stato definito Teatro il Centro Polifunzionale, progettato e costruito come Mensa?

Il sindaco può dirci se quella struttura è a norma come Teatro?

Ha le autorizzazioni? Aspettiamo risposte”.

PARTITO DEMOCRATICO Circolo di Ladispoli