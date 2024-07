Pavimento abusivo nell'area verde demaniale: donna si scaglia contro gli agenti durante il controllo • Terzo Binario News

Un’occupazione abusiva in piena regola da parte di una coppia in un’area verde demaniale. Difatti, i due delimitano la zona con pali metallici e un’opera di pavimentazione senza autorizzazione. Succede su viale Mediterraneo, all’altezza di via della Fusoliera, a Ostia. Durante i controlli della Polizia locale una donna di 66 anni tenta di aggredire gli agenti, per lei scatta l’arresto per resistenza a Pubblico ufficiale.

Occupazione abusiva a Ostia

I caschi bianchi del Gruppo X Mare, durante le verifiche volte al contrasto del degrado urbano, notano qualcosa che non va. Infatti si accorgono dell’occupazione abusiva in un’area pubblica. Al momento dell’identificazione, la 66enne non la prende con filosofia. E non intende sottoporsi ai controlli. I vigili, così, la bloccano e la arrestano.