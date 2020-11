Pascucci su Campo di Mare: "Modifiche urbanistiche importanti" - Terzo Binario News

L’intervista di Danila Tozzi al primo cittadino cerite

Disponibile, comunicativo, energico: il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci non si sottrae mai al confronto, sempre pronto a dialogare con chi fa domande e vuole risposte.

Anche questa volta dunque non ha mancato all’appuntamento, rigorosamente a distanza (via telematica), in cui gli sono stati sottoposti una serie di quesiti per fare chiarezza a tutte (o quasi tutte) le situazioni ancora in piedi e in fase di “work in progress”.

In particolare, perennemente in condizione d’attualità il comprensorio di Campo di Mare ma, come rassicura il primo cittadino, nel corso dell’intervista, qualcosa sta cambiando.

Prima di tutto come va? Di questi tempi la domanda sorge spontanea…

Dal punto di vista personale, va molto bene. (Ha terminato da poco una quarantena, per fortuna conclusasi con un tampone negativo, ndc). A Cerveteri, invece, come del resto in tutta Italia, è molto complesso questo periodo; il numero di contagi è sotto controllo e non abbiamo avuto casi particolarmente gravi. Ma le conseguenze economiche del primo lockdown e delle restrizioni in corso sono terribili. Molti hanno faticato a sopravvivere e non sanno come affrontare le nuove limitazioni. Abbiamo perdonato al Governo le improvvisazioni di primavera, giustificabili con lo scenario completamente imprevisto. Ma oggi non ci sono giustificazioni. Si doveva fare di più.

Torniamo allora a un periodo meno complicato: questa estate. Come è andata la stagione balneare? Abbiamo raggiunto il sold out…

La stagione estiva è andata molto bene. Abbiamo ricevuto i complimenti da tutta Italia (anche dai media nazionali) per il modo in cui abbiamo gestito le spiagge libere che sono state accessibili per tutta l’estate e controllate da personale qualificato. Così come per la nostra Estate Caerite: siamo stati tra i pochi Comuni in Italia (dicono l’unico nel Lazio) a tenere in piedi una stagione culturale riuscendo a fare anche una versione Covid-free dell’Etruria Eco Festival con il concerto gratuito di Daniele Silvestri. Unico vero dispiacere: non aver potuto tenere la Sagra dell’Uva. Mi sento di fare i complimenti a tutta la squadra e in particolare alle due assessore Elena Gubetti e Federica Battafarano per averci consentito questi due risultati molto importanti.

Campo di Mare ancora una volta al centro della riflessione politica… oppure no? Qualche altro tema scottante sul tavolo?

L’avevo detto fin dall’inizio. Il secondo mandato sarebbe servito a chiudere gli iter avviati nel primo e a risolvere la questione del mare. E questo stiamo facendo. Abbiamo acquisito la prima strada di Campo di Mare, aprendo il percorso alle altre; arretrato la linea demaniale rendendo per la prima volta la spiaggia di Cerveteri pubblica e togliendola ai privati, risolto il problema dei condoni dei cittadini delle case verdi e dei palazzi limitrofi; rimesso in funzione il depuratore (con i risultati in termini di acqua pulita che si sono visti quest’estate), completato l’illuminazione di tutta la frazione, avviato il cantiere del lungomare. A breve farò una conferenza (ovviamente on-line) con la città per raccontare tutto quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo per Campo di Mare. Nei primi cinque anni la priorità era risolvere i problemi strutturali: l’impiantistica sportiva che abbiamo potenziato, le scuole che sono state messe in sicurezza, la Multiservizi Cerite che perdeva milioni di euro e oggi produce utili, la variante generale al Piano Regolatore e la Zona Artigianale che aspettavamo da più di quarant’anni; i sistemi di depurazione (abbiamo costruito fogne, depuratori e potenziato quelli esistenti). Erano tutti passi propedeutici. Oggi siamo pronti per il mare.

A proposito di Campo di Mare le attrezzature disposte sui parcheggi (recinzioni in legno ecc) rimarranno? E poi perché si sono fermati i lavori sul lungomare.

Alcune attrezzature rimarranno negli anni, ma abbiamo deciso comunque di smontarle per non rischiare danneggiamenti. Alcune sono rimaste invece montate. Ho emanato proprio in questi giorni una ordinanza che impedirà alle autovetture di entrare nel tratto di terra che da Lungomare dei Navigatori Etruschi arriva alla spiaggia (quello che a Cerveteri chiamano il “parcheggione”), per consentire il riavvio dei lavori sul lungomare: i ritardi ci sono stati per tante motivazioni, ma erano necessari per apportare migliorie al progetto (*). Ma sarà tutto più chiaro dopo la conferenza che terrò entro brevissimo tempo.

Una previsione a tutto tondo per i prossimi mesi.

Come ho detto la maggiore attenzione di questo secondo mandato si è concentrata su Cerenova e Campo di Mare e a breve saremo in grado di presentare alla città il nostro disegno. E poi abbiamo continuato a lavorare sulla programmazione urbanistica. Tra poco porteremo in Aula le Osservazioni al Piano Regolatore, siamo pronti per firmare la storica Convenzione che consentirà di far partire la zona Commerciale-a servizi-Artigianale di Cerveteri; stiamo per avviare i lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Settevene Palo e via Chirieletti. Senza contare, il nostro impegno continuo, oramai dall’inizio della pandemia, per l’assistenza a tutte le famiglie che sono state colpite direttamente o indirettamente dal Covid-19. Non è stato un anno semplice, e purtroppo è tutt’altro che finita. Ma, come ha sempre fatto la nostra città, uniti non lasceremo indietro nessuno”.



*(Dall’Ordinanza si legge dal 13 novembre 2020 fino 31 marzo 2021 è prevista la chiusura al transito veicolare di tutta l’area sterrata compresa tra il Lungomare dei Navigatori Etruschi e l’arenile, al fine di consentire l’esecuzione delle opere in sicurezza senza pregiudizio per l’incolumità a persone e cose). In attesa di ulteriori approfondimenti.

Danila Tozzi