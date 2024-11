Omologato il campo da rugby di Cerveteri, è la "casa" della Ur Ladispoli • Terzo Binario News

“Il rugby a Cerveteri ottiene l’omologazione del campo.

Martedì 12 novembre ha fatto visita alla U.R.L. la sindaca Elena Gubetti per inaugurare lo storico traguardo dell’omologazione del campo da rugby, che permette di ospitare le partite e gli eventi ufficiali della Federazione Italiana di Rugby, FIR.

Dicevamo storico, perché l’associazione sportiva U.R.L. nata nella limitrofa Ladispoli nel 2013, ma di fatto cresciuta a Cerveteri in un continuo peregrinare tra strutture private e l’Oratorio San Michele Arcangelo di Cerveteri, finalmente ha trovato una casa essendo dal 2022 concessionaria del Lotto 5, sito in zona Infernaccio e adibito a campo da rugby.

Storico, perché si tratta di un piccolo passo, ma di grande importanza per una realtà sportiva che da oltre 10 anni è abituata a giocare in trasferta. Moltissimi bambini e ragazzi che giocano o sono passati dalla U.R.L., infatti, non hanno mai conosciuto il piacere di giocare in casa, magari davanti ai loro amici e familiari, dovendo al contrario affrontare spesso oltre un’ora di strada per giocare altrove.

Insomma, questa giornata impreziosita dalla presenza di Elena Gubetti è un importante tassello che corona un lungo percorso, fatto di resilienza, fatica, investimenti, buona volontà e tanto lavoro da parte degli addetti ai lavori, i soci, lo staff, gli atleti, piccoli e grandi, e dalle loro famiglie con il sacrificio che l’attività sportiva richiede.

Un percorso che, grazie alla collaborazione e all’esperienza di tecnici ed educatori qualificati, permette alla società di contare oltre 70 ragazzi e atleti tesserati, coprendo tutte le categorie del mini-rugby, dalla Under 6 alla U16. Considerando anche lo staff, il Touch Rugby (disciplina inclusiva senza barriere d’età e di genere) e il Rugby a 5 (Beach Rugby e Snow Rugby) la U.R.L., quindi, conta circa 100 persone e le loro famiglie coinvolte nel processo di crescita e di integrazione sul territorio.

Di concerto con l’Amministrazione Comunale, l’obiettivo della A.S.D. U.R.L. sarà quindi quello di continuare a sviluppare progettualità dedicate alla pratica sportiva che possano, grazie alla loro trasversalità, raggiungere diversi obiettivi sociali. Grazie a questo piccolo ma importante traguardo e con il supporto e l’aiuto concreto dell’Amministrazione comunale, dunque, perseguiremo ulteriormente nel nostro obiettivo di far percepire alla cittadinanza l’importanza dello sport e della pratica motoria nella vita di tutti i giorni. Perché “Lo Sport è come il pane… DEVE ESSERE PER TUTTI!”

Un ringraziamento speciale alla società di calcio di Cerveteri in particolar modo al presidente Lupi che che con il loro supporto ci hanno aiutato a crescere”.

Ur Ladispoli