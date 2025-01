Olmetto-palazzo Falcone, è scontro prima dell'incontro: i lottisti dicono no a cambiali in bianco • Terzo Binario News

Massimo Renna elenca cinque punti critici su cui urgono risposte in vista dell’assemblea con Grando di fine mese

“Egr. sindaco Grando, leggo con piacere il suo post su Facebook con il quale annuncia un incontro finalizzato a chiarire, finalmente, come intenda procedere con il Piano Olmetto.

Le sue inopportune e consuete acredini verso i ricorrenti sono totalmente fuori luogo visto che io per primo le ho chiesto più di una volta un incontro chiarificatore, l’ultima volta, pubblicamente, il 12 Gennaio scorso.

Quindi, finalmente, forse, conosceremo la visione integrata di questo progetto che lei per primo ha più volte cambiato facendo sempre perdere la visione d’insieme che però, a mio avviso è ad alto rischio per i lottisti, ma non certo per loro colpa come vado di seguito a spiegare proprio in qualità di ricorrente come lei ha citati.

Il TAR ha in parte dato per inammissibile ed in parte irricevibile il nostro ricorso, ma non ha scritto che avessimo torto nel merito per cui tutto resta aperto nella sostanza.

Viceversa peccato che lei ometta di dire che la prima volta il Comune abbia disertato l’udienza e sia stato convocato d’urgenza, e la seconda abbia dichiarato che l’iter è ancora in corso e si sia difeso affermando che sia trascorso troppo tempo per portarlo in giudizio, fornendo la sponda per il discutibile approccio del TAR.

Quindi non abbiamo torto a dire che le procedure siano incomplete. Oltre a ciò sono state citate cose assolutamente non vere. Vogliamo parlare degli atti che il segretario ha dovuto ammettere non essere stati trovati? O forse vogliamo parlare di quanto abbiamo potuto sapere solo grazie ad un Commissario ad Acta che proprio il TAR fu costretto a nominare visto il rifiuto di fornire i documenti da parte del Comune?

Lei si è sempre nascosto dietro l’affermazione che fosse tutto fermo per colpa di chi ha presentato il ricorso, ma sa benissimo che ciò non è vero in quanto non è stata da noi chiesta la sospensiva proprio per poter lasciare uno spiraglio al dialogo.

La tattica del comune è stata di perdere tempo, approvando delibere in tempi successivi in modo da blindare i propri errori per poi piangere al TAR, anche dopo aver corretto gli sbagli da noi lamentati.

La verità è che solo i nostri ricorsi hanno permesso di rendere la procedura un minimo aderente alla legge, ciò è accaduto per la VAS prima e per le tabelle millesimali ora. Ma serve andare oltre per cui andiamo al sodo e parliamo dei punti che noi riteniamo essere un rischio.

Non se ne abbia a male se mi riferisco a lei in prima persona ma è riferito all’operato delle cariche di sindaco e assessore all’urbanistica che convivono in lei.

1) L’ufficio, con DD 779/2024, ha affidato a maggio 2024 il compito “…PER VERIFICA CONSISTENZA CATASTALE DEI LOTTI IN LOCALITÀ “OLMETTO/MONTERONI” FINO AL RAGGIUNGIMENTO…”, immaginiamo per redigere le tabelle millesimali, necessarie dopo poter aver letto il nostro secondo ricorso in cui lamentavamo la mancanza dei parametri di riferimento per la costituzione del Consorzio.

Quindi la nostra prima domanda è: a quale 75% pensava dovessimo riferirci per costituire il consorzio prima di quella DD? Visto che le tabelle richieste sono state consegnate ad agosto e saldate ad Ottobre, perché non le rende pubbliche visto che esse sono i parametri che tutti dovremmo rispettare?

E’ evidente che la procedura era fallata se avesse inviato le lettere prima di oggi. Ma soprattutto, il 75% di cosa visto che l’affidamento è, per usare un eufemismo, sintetico al punto di non capire cosa sia stato pagato?;

2) Lei, solo dopo il nostro primo ricorso, ha attivato la procedura VAS ricevendo le prescrizioni dalla Regione. Lei sa bene che ATO 2 non ha ancora finanziato o pianificato i lavori la realizzazione di adeguata fornitura idrica e depurativa. Allora la domanda è: le fogne che dovremo realizzare dove dovrebbero mai connettersi? E chi pagherà il tratto ad oggi mancante di molte centinaia di metri e impianti di sollevamento? Come è possibile imporre un consorzio che non ha idea di dove scaricherà le fogne né chi pagherà buona parte del sistema, e non sa neanche quando potrà avere l’acqua?;

3) Lei ha imposto nell’atto d’obbligo una clausola che impone di firmare che i lottisti che aderiranno al consorzio “…si obbligano per sé e per ogni avente causa a qualsiasi titolo con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale, fino al completo assolvimento degli obblighi assunti attestato da parte del Comune”. E’ chiaramente una clausola vessatoria che faciliterebbe le violazioni della legge in merito alle normative ANAC, ed anche di peggio. Ma soprattutto è una cambiale in bianco perché chi la firma visto che non sa ancora se il consorzio cui vorrebbe poter aderire sarà volontario o costituito d’ufficio dal comune secondo regole che non sono scritte da nessuna parte, magari con dei politici a guidarlo;

4) Lei ha inserito (delibera di Giunta 87/2022) una clausola che afferma: “che il Comune nel caso non si raggiunga l’adesione al Consorzio nella misura di almeno il 75% del valore catastale dell’intero comparto, procede all’escussione delle somme dovute dai proprietari delle aree del P.d.L., di cui alla scheda di pagamento inviata con la notifica, al fine di realizzare le opere e le infrastrutture pubbliche del Piano di Lottizzazione di cui alla Relazione tecnica e preventivo di spesa (Tav. 1 e 1-bis)”. Sia tratta di un’altra clausola vessatoria che impone di pagare tutto in anticipo al Comune che potrebbe benissimo dirottare i fondi in altri capitoli di spesa. Ma soprattutto lei sa che la Tav 1 bis non è mai stata commissionata ed è perciò di dubbia regolarità amministrativa? O magari il fatto che ci siano ancora 3 diverse Tav 6 delle quali quella considerata ufficiale non risulta consegnata dal professionista ed assunta per valida d’ufficio? Questo lo abbiamo saputo solo pagandoci un ricorso al TAR perché il Comune non dava i documenti regolarmente richiesti con regolare accesso agli atti;

5) Nel caso in cui non si raggiungesse il 75% con quale procedura intende far partire il consorzio d’ufficio, una nomina di sua penna o una democratica assemblea costituente? Tutte vicende che lei ha detto al TAR di non poter più essere tirate in ballo ma alle quali non ha mai risposto neanche prima. Quindi noi abbiamo rispettato le regole mentre il comune di Ladispoli ha di volta in volta aggirato gli ostacoli creando però un mostro amministrativo che potrebbe stritolare economicamente intere famiglie per anni senza produrre risanamento urbanistico perché non ci sono le condizioni economiche e di diritto, con in più il rischio di favorire abusi, uno per tutti il costo, a prescindere, del 10% annuo di gestione consortile che può significare gettoni e prebende varie.

Avremmo tutta una serie di dubbi come il fatto che un atto di indirizzo venga discusso in Giunta e non in Consiglio Comunale, che l’opzione della adozione d’ufficio sia stata deliberata da chi l’ha preceduta approfittando di firme non certificate, e tanto altro ancora ma siamo gente seria e vorremmo andare avanti, ma non mettendo a rischio la salute economica di intere famiglie. Per la seconda volta vediamo discussioni aperte via social, che magari fa tanto fico ma non tutti leggono. Forse era più istituzionale ed adeguato un avviso pubblico? Vuole convincere i lottisti?.

Allora magari cominci chiarendo i 5 punti che le ho elencato sopra ed ascolti cosa ne pensa la gente. Nel frattempo magari si prenda cura delle scoline e della strada pubblica che non viene curata da decenni, o magari installi qualche fototrappola e le telecamere visto che l’unica, posta all’ingresso della via Aurelia, ci dicono si dice sia guasta da anni”.

Massimo Renna