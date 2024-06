Odissea, un cagnolino davvero dolce che si merita una famiglia • Terzo Binario News

ODISSEA Provincia di Palermo. 11 GIUGNO 2024

UN CANE MERAVIGLIOSO ADATTO A TUTTI

NESSUNA CHIAMATA PER LUI dateci una mano a farlo conoscere. E’ fantastico!!

Meraviglioso cagnolino maschio di circa 3 anni, taglia media. Castrato, sano. E’ stato recuperato per strada, abbandonato in un posto sperduto dopo una segnalazione. E’ un bellissimo cagnolino affettuoso, equilibrato che va d’accordo con tutti. *adatto anche a persone alla prima esperienza* Vorremmo trovare una famiglia per Odissea, che ha tanto tanto Amore da dare. E’ molto ubbidiente e intelligente , un compagno ideale per tutte le persone.

Chiediamo come sempre una mano nelle condivisioni. Facciamo conoscere questo meraviglioso, stupendo cagnolino. Grazie di cuore.

I contatti per ODISSEA :

Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it