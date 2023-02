Occupazione, in piazza a Tolfa il Camper Gol della Regione Lazio • Terzo Binario News

Il “CAMPER GOL” a Tolfa in piazza Vittorio Veneto è già parcheggiato davanti all’ingresso del giardino e resterà disponibile fino al 16 febbraio per dare informazioni sul nuovo programma varato dal Governo per rilanciare l’ occupazione nel nostro Paese.

L’inizitiva della Regione Lazio “Gol”, acronimo di Garanzia Occupabilità Lavoratori, nasce con l’obiettivo di facilitare DOMANDA e OFFERTA DI LAVORO. attivare percorsi di formazione e aggiornamento, incentivare l’autoimprenditorialità e aiutare le persone in situazioni di svantaggio.

Rivolto ai giovani under 30 che non studiano e non lavorano,donne in condizioni di svantaggio,persone con disabilità,lavoratori maturi (55 anni e oltre); disoccupati da almeno sei mesi e lavoratori con minori opportunità occupazionali (come giovani e donne); beneficiari di ammortizzatori sociali (come NASPI,DOS-COLL o in costanza di rapporto di lavoro con riduzione dell’ orario. lavorativo); percettori di reddito di cittadinanza; lavoratori con redditi molto bassi e a rischio povertà.

In tutti i centri per l’ impiego della Regione Lazio gli utenti possono accedere a percorsi personalizzati, sulla base delle effettive competenze.