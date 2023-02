M'illumino di Meno: luci spente giovedì a Tolfa, Allumiere, Ladispoli e Tarquinia • Terzo Binario News

Anche Slow Food Lazio aderisce alla giornata organizzata dal programma Rai Radio2 “Caterpillar”. E popone cene a lume di candela a casa o al ristorante

Slow Food LAZIO anche quest’anno aderisce a “ M’illumino di Meno “. M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente

Superata la maturità, alla 19a edizione, M’illumino di Meno guadagna una postazione fissa nei nostri calendari: con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022, infatti, il Parlamento italiano ha istituito la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili riconosciuta dalla Repubblica. Ogni 16 febbraio, data della prima edizione della campagna, la comunità di M’illumino di Meno fa festa

Negli anni Rai Radio2 con Caterpillar ha proposto numerose azioni condivise: piantare alberi, scegliere la mobilità dolce, spegnere le luci, organizzare cene anti-spreco a lume di candela. In questo modo M’illumino di Meno ha promosso e raccontato in radio la crescita di una grande comunità energetica, composta da associazioni, scuole, università, persone che producono energia sostenibile in molti modi diversi: chi pedalando verso il lavoro, chi installando pannelli fotovoltaici, chi coltivando l’orto. La Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili è la festa di questa grande comunità energetica: M’illumino di Meno fa comunità.

Slow Food Lazio invita per il 16 Febbraio 2023 tutte le Istituzioni ed i cittadini del nostro territorio ad entrare in questa Comunità.

Facciamo una passeggiata in bicicletta tra le campagne dei nostri territori, al rientro spengiamo una luce e accendiamo il piacere di gustare del buon cibo con una CENA A LUME DI CANDELA, a casa o in uno dei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa.

Potrete trovare i ristoranti aderenti nel nostro sito. In collina è il Tribe di Allumiere.

Hanno aderito al nostro invito i Comuni di Allumiere, Ladispoli, Tarquinia e Tolfa.

Le Amministrazioni dei quattro Comuni, in continuità con le attività di M’Illumino di Meno degli anni passati, spengeranno l luci dei Palazzi Comunali e delle Piazze limitrofe dalle ore 19.00 alle ore 19.30.

Si può fare, in bicicletta per un giorno e la sera cenare insieme a lume di candela.