Nuovi vigili a Roma, pochi agenti assegnati a Ostia e in periferia: l'allarme del Sulpl • Terzo Binario News

Snocciolati informalmente, in una riunione sindacale, i numeri sulle assegnazioni degli 800 neo caschi bianchi romani nei Municipi della Capitale. Una lista che – secondo quanto indicato dal Sulpl (Sindacato unitario lavoratori Polizia locale) – vedrebbe, numero più numero-numero meno, le seguenti ripartizioni. Come illustrato dal sindacato: ” 44 unità al I Prati (San Pietro); 170 al I Trevi (Centro storico); 38 al II Parioli; 77 al II Sapienza; 22 al III Gruppo Nomentano; 20 al IV Tiburtino; 55 al V Casilino; 15 al V Prenestino; 13 agenti al VI Torri (Tor Bella Monaca); 26 al VII Tuscolano; 40 al VII Appio; 25 all’ VIII Tintoretto; 12 al IX Eur; solo 3 rinforzi per il X Mare (Ostia); 57 unità all’XI Marconi; 56 per il XII Monteverde; 55 al XIII Aurelio; 51 al XIV Monte Mario e 26 agenti per il gruppo Cassia (una cinquantina stanno sostenendo le visite mediche a causa delle pregresse rinunce dei candidati vincitori )”.

Il tutto è ribadito dal segretario romano del Sulpl, Marco Milani, che commenta: “È paradossale come un Municipio delicato, esteso e importante come quello di Ostia, si trovi a ricevere un rinforzo di soli 3 agenti. Ciò anche in considerazione del consistente aumento degli afflussi, in vista della stagione balneare. Se comprendiamo una forte attenzione ai gruppi Prati e Centro Storico, anche in vista dell’imminente Giubileo, ci resta difficile capire, per fare un esempio, le 13 assegnazioni del gruppo Torri, competente del delicato quadrante di Tor Bella Monaca a fronte a titolo di paragone delle quasi 60 assegnazioni a Marconi”. Secondo Milani, “l’Amministrazione Gualtieri sembra voler punire le periferie, privando di forze quartieri dai delicati equilibri sociali e con estensione territoriale superiore a molte città italiane capoluogo di provincia. Nonostante gli imminenti 800 nuovi innesti – termina – il corpo resta sotto organico di circa 3mila tra agenti, sottufficiali e funzionari. Si provveda immediatamente a questo, con nuovi innesti e progressioni, se si vuole evitare negli standard di sicurezza cittadina, una guerra tra poveri in cui, come sembra evidente, gli abitanti dei quartieri più poveri stanno già perdendo”.