Nuova Circonvallazione Interna: due incidenti nel giro di pochi minuti - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Due incidenti a circa trenta minuti di distanza. Mattinata di passione – lunedì 20 aprile – per chi ha viaggiato lungo la Nuova Circonvallazione Interna, direzione San Giovanni.

Il primo sinistro – alle 7,15 altezza uscita Monti Tiburtini – ha coinvolto, per cause in corso di accertamento, una Citroen C1 con al volante una donna di 43 anni, trasportata per accertamenti all’ospedale San Giovanni.

Alle 7,40 l’impatto tra tre vetture – una Ford Fiesta, una Ka e una Volkswagen Lupo – subito dopo l’uscita Monti Tiburtini. Un uomo di 37 anni, conducente della Ka, è rimasto ferito ma non in maniera grave.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo IV Tiburtino, i caschi bianchi dei gruppi Parioli e Sapienza invece si sono occupati delle chiusure. Intorno alle 10,15 il traffico veicolare è tornato alla normalità.