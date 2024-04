Nuova aggressione nel carcere di Aurelia a Civitavecchia • Terzo Binario News

La Penitenziaria ha ritrovato un cellulare in cella

Ancora un’aggressione nel carcere di Aurelia a Civitavecchia, oltre al ritrovamento di un cellulare in cella.

Lo rendono noto i sindacalisti della Fns Cisl Lazio. La violenza si è consumata venerdì, dove un assistente della Polizia Penitenziaria è stato affrontato da un detenuto nordafricano di nazionalità italiana che per motivi futili prima gli ha sputato addosso e poi lo ha colpito con pugni al volto.

All’agente, refertato al San Paolo di Civitavecchia, sono state riscontrate lesioni, tanto da ricevere sette giorni di prognosi. Peraltro risulta come il detenuto in questione non sia nuovo nel commettere reati simili contro le forze di polizia: secondo lo schedario infatti, risulta che l’uomo si era reso protagonista in altri carceri di aggressioni contro la Penitenziaria.

Nello specifico, era già successo in una casa di reclusione della Sardegna. Aggiunge Massimo Costantino, segretario regionale Fns Cisl: «Da segnalare che sempre nello stesso penitenziario sabato mattina, nell’ambito di controlli effettuati nelle celle, la Polizia Penitenziaria ha rinvenuto e sequestrato un cellulare a un detenuto italiano».

E anche il ritrovamento di telefoni non è episodio rato fra le mura del carcere. Il sindacalista ripercorre gli ultimi episodi violenti consumatisi nell’istituto di pena civitavecchiese: «Il 29 febbraio avevamo segnalato un’altra aggressione da dieci giorni di prognosi, ingenerata da un soggetto nordafricano con diversi precedenti penali alle spalle, che ha colpito un assistente capo preposto alla vigilanza. Il 12 febbraio un detenuto ha causato esplosioni lanciando bombolette incendiarie e barricandosi in cella, creando un pericolo gravissimo per sé e per gli altri. Questi i fatti relativi soltanto al 2024». Costantino conclude sulla questione delle ferie estive: «In questi giorni pervengono dai vari istituti del Lazio segnali preoccupanti, poiché risultano compromessi i diritti del personale del Corpo. Alcune direzioni propongono piani ferie estivi i cui periodi sono stati individuati in mesi prestabiliti. Nel caso di Civitavecchia sono stati proposti della durata di 15-16 giorni».