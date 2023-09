Nuova Acropoli presenta a Ladispoli “L’Odissea…come non l’avete mai vista” • Terzo Binario News

Sabato 23 settembre alle ore 18:30 a Ladispoli, sulla spiaggia libera adiacente il DLF, Nuova Acropoli terrà una serata-omaggio dal titolo “L’Odissea…come non l’avete mai vista”.

Il tema fondante, neanche a dirlo, è l’Odissea, interpretata attraverso letture, sketch e arrangiamenti musicali, frutto dei laboratori estivi e della creatività dei giovani volontari di Nuova Acropoli.

Ma perché proprio questo testo, se tutto dell’Odissea sembra avvolto dal mistero? Non si sa quando né chi l’abbia scritta, né se Omero sia realmente esistito…ma questo in effetti poco importa. Ciò che conta è la storia che ci viene narrata. La storia di un uomo come tanti, con una bella casa, una bella famiglia, un figlioletto piccino, e che allo scoppio della guerra di Troia, si finge pazzo pur di non arruolarsi!

Quando però capisce che non può sottrarsi al destino, al suo scopo, alla sua missione, parte per la guerra e lascia tutto senza sapere se e quando farà ritorno.

E se Ulisse fosse tutti noi? O meglio, se noi fossimo dei moderni Ulisse?

Quanti di noi a scuola, per evitare una difficile interrogazione, hanno bidonato la lezione? O in ufficio, per evitare una incombenza, si nascondono dietro il monitor o si fingono oberati di lavoro e presi da mille cose? E’ come il fingersi pazzo di Ulisse, né più né meno: provare a sottrarsi a un compito.

Riproviamo! Quanti di noi, per aiutare un amico in difficoltà, hanno rinunciato a una partita a calcetto o a una manicure, oppure per il bene della famiglia hanno messo da parte un piccolo sogno? Riconosciamo in noi l’Ulisse responsabile e che, aderendo al proprio dovere interiore (che in oriente chiamano Dharma), decide di partire.

Viste così, anche le vicissitudini di Odisseo acquistano una nuova luce, un nuovo spessore: quello dell’importanza del superamento di sé stessi, della sfida da raccogliere e non da evitare, del riconoscere l’aiuto Karmico nelle situazioni difficili, dell’importanza di vivere una avventura e, ancor più, di avere dei compagni di viaggio!

Nulla di diverso da quanto offerto dalla Filosofia Attiva promossa da Nuova Acropoli nei suoi corsi, che verranno presentati martedì 26 settembre alle 18:30 e venerdì 29 allo stesso orario, in via Fiume 108 a Ladispoli. Per maggiori informazioni su tutte le iniziative, è possibile contattare il 348 5656113 o scrivere a ladispoli@nuovaacropoli.it