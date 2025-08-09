Nuccio dopo le torture si merita amore • Terzo Binario News

IO NON SO SE VI RICORDATE DI LUI ..NUCCIO FU LIBERATO DA QUEL LUOGO DI TORTURA A GENNAIO, LA SUA VITA ERA ORMAI AGLI SGOCCIOLI, ABBANDONATO AL DEGRADO, VERDURE CRUDE AVANTI COME CIBO E UN INFEZIONE TERRIBILE ALLA BOCCA CHE ORMAI NE IMPEDIVA L’ ALIMENTAZIONE… SIAMO ARRIVATI APPENA IN TEMPO….
NEI GIORNI SUCCESSIVI UN LUNGO RICOVERO, TANTI DENTI, QUASI TUTTI ESTRATTI PER INFEZIONE ESTESA , E UNA PENA INFINITA NEL VEDERLO RUBARE CIBO E MASTICARE CON LE GENGIVE TANTA LA FAME….
OGGI NUCCIO PUÒ AVERE UNA POSSIBILITÀ, LA MERITA, UNA FAMIGLIA CHE LO AMI, 9 ANNI TG 6 KG ,PURTROPPO SBRODOLA UN PO’ LA LINGUA A DESTRA E SINISTRA PERCHE ‘ NON HA I DENTI CHE LA SORREGGONO
CI SARÀ ANCORA QUALCUNO CHE ADOTTA I CATORCI???
CANILE DI NOCERA INFERIORE Monica Esposito 348 683 9811