Nonno Gaetano nelle "vesti" del Covid: "Ingenuamente non comprendo l’aiuto che voi umani “neurodotati” mi offrite nel diffondermi" - Terzo Binario News

“Gentile Direttore

Io, SARS-CoV-2, sono il nuovo virus responsabile del COVID-19. Mi diffondo fra gli umani, principalmente tramite droplets e aerosol. Sono costituito da una struttura estremamente semplice. Sono un microscopico aggregato di materiale biologico e purtroppo non riesco a trasformare il cibo attraverso il metabolismo o a riprodurmi da solo pertanto necessito di altre cellule, batteri, archea e eucarioti, nei quali entro con metodi diversi. Voi umani mi definite un “parassita obbligato”, ma non mi offendo.

Io, molto semplice e molto piccolo, ho conquistato il vostro mondo. Ad essere sinceri ho temuto per la mia conquista quando Voi umani, dotati di una moltitudine di neuroni che io non ho, siete riusciti a creare, in pochissimo tempo, vaccini anche strategicamente nuovi: a MRNA. Mia fortuna ha voluto che, per distorto uso di tali vostri neuroni (o per il loro affaticamento) voi umani cominciaste a negare sia la mia esistenza che l’efficacia di tali vaccini così pericolosi per me.

Io, che non riesco a riprodurmi da solo, sto invadendo un mondo dove fortunatamente per me gli umani, pur consci della mia presenza, perseverano a fare di tutto, ad accalcarsi in ogni modo e in ogni luogo per aiutare la mia diffusione.

Francamente non vorrei perché se voi vivete, io posso continuare a diffondermi, ma porto molte volte morte e spesso dolori e altre conseguenze perché esageriamo con le nostre replicazioni, non ci accontentiamo mai di ciò che abbiamo, e, come voi con il vostro ambiente, anche noi commettiamo l’errore di esagerare e distruggere il mondo che abbiamo invaso, tuttavia anche voi umani non è che abbiate sempre compassione di chi muore.

Alcuni politici, purtroppo miei nemici, hanno inventato il “Green Pass” per cercare di limitare la mia possibilità di replicarmi, limitando la possibilità di muoversi a chi mi trasporta, ma per la mia solita fortuna gruppi di cittadini sono scesi in piazza al grido di “libertà! libertà!” confondendo parte della popolazione ed aiutandomi a diffondermi. Anche io mi sono inizialmente confuso pensavo che i loro improperi fossero rivolti a me, successivamente ho compreso che le loro urla erano contro l’uso di quei, per me micidiali, vaccini.

La mia fortuna è di non avere neuroni e di seguire gli elementari insegnamenti da sempre posseduti: entrare in nuovi individui e contagiarli in modo da poter riprodurmi e diffondermi. Nella mia semplicità non riesco proprio a comprendere l’aiuto che voi umani “neuro dotati” mi offrite a iosa”.

Il SARS-CoV-2 (in realtà, nonno Gaetano)