“Non morirò di fame”, al Buonarroti a Civitavecchia proiezione gratuita del film di Umberto Spinazzola • Terzo Binario News

CIVITAVECCHIA, 6 novembre 2023 – Il 9 novembre alle ore 18:00, presso il cineteatro Buonarroti, la Sezione Socia di Unicoop Tirreno, presieduta a Civitavecchia da Stefania Giannetti, ha organizzato una proiezione del film “Non morirò di fame” di Umberto Spinazzola.

Fortemente voluta dall’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei, patrocinata dal Comune di Civitavecchia e sostenuta dall’assessore alla Cultura Simona Galizia, l’iniziativa vede la collaborazione del comitato cittadino della Croce Rossa Italiana e si propone di coinvolgere soprattutto i giovani.

La pellicola, infatti, raccontando l’incontro di uno chef stellato caduto in disgrazia “con un vecchio mendicante esperto nel sopravvivere con niente”, affronta un tema particolarmente sensibile in questi tempi di crisi che, paradossalmente, mantengono intatta la corsa al consumismo incontrollato: lo spreco di cibo e la possibilità di far confluire gli alimenti inutilizzati in un circuito virtuoso di riutilizzo, che sarà poi oggetto del dibattito alla fine della visione del film, che si concluderà con un buffet per tutti i presenti.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.