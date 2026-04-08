Neuropatia Diabetica Dolorosa, la Asl Roma 4 attiva il primo percorso diagnostico terapeutico e assistenziale • Terzo Binario News

È stato attivato il 1° marzo presso la ASL Roma 4 il primo percorso diagnostico terapeutico e assistenziale (PDTA) della Regione Lazio dedicato ai pazienti affetti da Neuropatia Diabetica Dolorosa (NDD), una delle complicanze più diffuse e spesso sottodiagnosticate del diabete.

Nel Lazio si stimano circa 391.000 persone affette da diabete, di cui oltre 34.000 sviluppano una neuropatia diabetica dolorosa. Si tratta di una condizione cronica e frequentemente invalidante, caratterizzata da dolore persistente, disturbi del sonno, difficoltà nella deambulazione e una significativa riduzione dell’autonomia personale, con un impatto rilevante sulla qualità di vita.

Il nuovo percorso nasce con l’obiettivo di garantire una presa in carico strutturata, tempestiva e multidisciplinare del paziente, favorendo l’integrazione tra diverse figure specialistiche e assicurando l’accesso alle più avanzate opzioni terapeutiche disponibili.

Il modello organizzativo prevede infatti il coinvolgimento coordinato di diabetologi, neurologi e specialisti in terapia del dolore, che accompagneranno il paziente in tutte le fasi del percorso: dalla diagnosi alla definizione del trattamento, fino all’impiego di terapie innovative, come la stimolazione del midollo spinale.

“Con questo percorso, dettagliato in ogni fase – ha dichiarato il dottor Ezio Amorizzo, Responsabile del Centro di Terapia del Dolore della Asl Roma 4 presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia – vogliamo offrire ai pazienti un accesso più rapido alle cure, un iter clinico chiaro e una presa in carico strutturata che garantisca continuità e qualità assistenziale. L’obiettivo è ridurre non solo la sofferenza dei pazienti, ma anche l’incidenza di eventi avversi cardiovascolari maggiori, il rischio di amputazione e la mortalità.

Questo approccio integrato consente di migliorare la gestione clinica della patologia e di ridurne l’impatto sulla vita quotidiana, promuovendo al contempo un modello di assistenza sempre più centrato sulla persona.

“La neuropatia diabetica dolorosa – ha spiegato il dottor Graziano Santantonio, Direttore della UOSD di Diabetologia della ASL Roma 4 – è una complicanza che può compromettere profondamente la qualità di vita dei pazienti con diabete. Con questo percorso vogliamo favorire una diagnosi più precoce e garantire un accesso strutturato alle migliori opzioni terapeutiche disponibili. Con l’attivazione di questo percorso, la ASL Roma 4 si pone come punto di riferimento regionale per la gestione della neuropatia diabetica dolorosa, rafforzando l’impegno verso un’assistenza sanitaria sempre più efficace, integrata e orientata ai bisogni del paziente”.