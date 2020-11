Nettuno: preso a bastonate e rapinato - Terzo Binario News

Il personale del 118, impegnato in un soccorso ad un soggetto ferito, ha richiesto l’intervento della Polizia in piazza Regina Margherita a Nettuno, nei pressi di una farmacia. Sul posto, sono intervenuti gli agenti del commissariato di Anzio, diretto da Andrea Sarnari: un 61enne era stato aggredito e rapinato da due persone, un uomo ed una donna. Dopo averlo malmenato con un bastone, gli avevano portato via il portafoglio e il cellulare. Dalla descrizione fornita, i poliziotti sono risaliti immediatamente all’identificazione dei due responsabili della rapina, noti per i loro trascorsi giudiziari e hanno iniziato così una battuta in zona per rintracciarli.

Il ferito che nel frattempo è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso, ha raccontato che poco prima la donna gli aveva chiesto del denaro e che, al suo rifiuto, era stato aggredito e rapinato dalla coppia. In ospedale, dove è giunto in codice verde, i medici gli hanno diagnosticato alcune lesioni guaribili in 25 giorni di prognosi. Grazie alle successive indagini gli investigatori del commissariato sono riusciti a fermare i due malviventi, proprio vicino casa della donna. I due – partenopeo di 40 anni e 30enne di Anzio, entrambi con precedenti – sono stati arrestati per rapina aggravata. Dopo la convalida dell’arresto, la coppia è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.

L’uomo, durante uno dei controlli da parte degli agenti, si è allontanato dall’abitazione dove ha fatto rientro più tardi e, per questo, è stato denunciato per evasione.