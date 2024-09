Nella Necropoli della Banditaccia di Cerveteri il progetto “Totò l'Uomo oltre la Maschera” • Terzo Binario News

Da un’idea dell’attore e regista di Agostino De Angelis con Elena Anticoli De Curtis

Domenica 22 settembre 2024 alle ore 10.30, nell’area antistante la sala Mengarelli all’interno della Necropoli della Banditaccia, il più importante sito archeologico di Cerveteri e sito Unesco, sarà realizzato il progetto nazionale “Totò, l’Uomo oltre la maschera” ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis con Elena De Curtis, prodotto e organizzato dall’Associazione Culturale Archéo Theatron, dall’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage e dalla curatrice Desirée Arlotta.

Il progetto,strutturato tra spettacolo e presentazione del libro scritto dalla nipote, vuole rendere omaggio al grande personaggio e artista italiano del panorama teatrale e cinematografico del ‘900, il Principe Antonio De Curtis in arte Totò, non solo come genio dell’arte recitativa ma soprattutto farne esaltare ed emergere il suo lato umano.

L’evento proposto a Cerveteri, sarà incentrato sulla presentazione del libro scritto da Elena Anticoli De Curtis dal titolo: “Totò, il Principe Poeta”. A dialogare con la nipote sarà la giornalista Barbara Pignataro che la accompagnerà nel far conoscere al pubblico le storie e gli aneddoti di vita privata e professionale attraverso le sue testimonianze. Ad arricchire la presentazione, l’interpretazione di Agostino De Angelis di testi, poesie e liriche, pubblicate nella raccolta completa del libro accompagnato

al pianoforte da Rosalba Lapresentazione e dal tenore Fabio Andreotti che canterà canzoni napoletane scritte da Totò e non solo. Foto di scena Valerio Faccini, riprese video Mauro Zibellini, assistenti all’evento Riccardo Frontoni e Eleonora Pini. Per il firma copie del libro sarà presente Mondadori Bookstore di Cerveteri.

L’appuntamento culturale è promosso dal Parco Archeologico Cerveteri – Tarquinia e patrocinato da Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Cerveteri.

L’ingresso all’evento è con prenotazione obbligatoria al 349 4055382 – archeotheatron.ass@gmail.com