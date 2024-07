Navettamento dei croceristi a largo della Pace, bando di Adsp da 85 milioni • Terzo Binario News

A gara il navettamento dei croceristi, dalle navi a largo della Pace.

Il Tar ha respinto il ricorso di alcuni operatori e Molo Vespucci di conseguenza ha potuto pubblicare il bando.

La gara è denominata “affidamento in concessione mediante procedura aperta di servizi di trasporto pubblico dei passeggeri delle navi da crociera scalanti nel porto di Civitavecchia”.

Il servizio verrà espletato dal 2025 a tutto il 2041, senza opzione di rinnovo.

La concessione prevede tre destinazioni perché “ha ad oggetto il servizio di trasporto dei passeggeri delle crociere che assicura collegamento tra sottobordo nave” e tre distinte destinazioni: “il varco di uscita /accesso al sedime portuale in linea con le previsioni del Prp (Largo della Pace); la stazione ferroviaria di Civitavecchia; l’Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci”.

Il valore dell’appalto è stato quantificato in 84,8 milioni di euro (di cui 54,5 soggetti a ribasso d’asta mentre gli “oneri della manodopera”, quotati in 27,6 milioni di euro non sono ribassabili).

Per la tratta che collega le banchine con largo della Pace sono richiesti 12 veicoli dotati di requisiti tecnici specifici.

L’Autorità Portuale ha stabilito che il servizio verrà prorogato fino alla fine dell’anno all’attuale fornitore ovvero la Sap fissando alcuni parametri sui livelli minimi di servizio, “assicurando il livello di servizio di massima attesa del singolo passeggero sottobordo pari a 15 minuti”.