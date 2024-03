Nature Education alla scuola Vignacce di Santa Marinella con il progetto “The fantastic four” • Terzo Binario News

attività nell’ambito dell’eTwinning fondato dall’insegnante Elisa delle Fave

La scuola dell’infanzia Vignacce dell’IC Piazzale della Gioventù1 di Santa Marinella ha ospitato una giornata di attività ludico-laboratoriali condotte dalla Nature Education, l’associazione più green del litorale che si adopera da anni per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, attuando anche raccolte ecologiche per mantenere pulito l’ambiente e coinvolgere i cittadini nella cura del territorio.

Tale esperienza si inserisce nell’ambito del progetto eTwinning “The fantastic four”, fondato dall’insegnante Elisa delle Fave.

Si ricorda che l’attività eTwinning della scuola dell’infanzia Vignacce ha guadagnato all’Istituto la prestigiosa etichetta di “Scuola eTwinning” per l’anno scolastico in corso: tale riconoscimento viene concesso alle scuole che, in linea con i principi dell’UE, si dimostrano all’avanguardia nelle tecniche e nelle metodologie di insegnamento.

Così il 29 febbraio il presidente Manuel Silioni e tre membri del Direttivo, rispettivamente Giuseppe Marata, Andrea Vella e Luca di Zopito, hanno giocato con i piccoli alunni delle 4 sezioni dell’infanzia di Vignacce, mostrando quanti danni possono essere causati all’ambiente e ai suoi abitanti da un atteggiamento irrispettoso. Sono state proposte attività di differenziazione dei rifiuti, la pesca del rifiuto, il ricibasket e il riciquiz.