Nasconde cocaina nel pacchetto di sigarette: pusher pizzicato dai carabinieri - Terzo Binario News

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno sorpreso un 59enne romano mentre cedeva una dose di cocaina ad un acquirente, 54enne tunisino, in via Ennio Bonifazi angolo via Pio VII.

Il pusher ha nascosto la droga da cedere all’interno di un pacchetto di sigarette, sperando di eludere un eventuale controllo, ma i militari si sono insospettiti e hanno fermato i due appena dopo lo scambio.

Dopo aver perquisito la casa del 59enne, in via Boccea, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato bilancini di precisione, materiale per il taglio e confezionamento e 2.130 euro in contanti.

L’arrestato è stato portato e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore.