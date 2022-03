Fornitura idrica: disagi a borgata Aurelia disposto servizio di autobotti - Terzo Binario News

Acea ato2, gestore del servizio idrico, ha comunicato all’Amministrazione che si stanno verificando mancanze d’acqua e/o basse pressioni alle utenze nelle zone di Borgata Aurelia.

Il Consorzio Medio Tirreno ha inviato una segnalazione di riduzione del flusso idrico addotto al punto di fornitura “Filtri Aurelia”, comunica inoltre che sta predisponendo tutte le misure necessarie per la risoluzione della problematica.

È stato predisposto un servizio sostitutivo con n°1 autobotte in stazionamento presso Piazza Antonio Vivaldi, per l’intera durata del fuori servizio. Il rientro della problematica è previsto per la tarda serata di oggi. Per eventuali segnalazioni, è possibile contattare il numero verde 800.130.335.