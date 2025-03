Musica e solidarietà, emozionante la serata "Aggiungi una nota" al Traiano di Civitavecchia • Terzo Binario News

Una serata emozionante è questa la frase giusta per la quarta edizione di “Aggiungi una nota” di ieri sera al Teatro Traiano a favore dell’Ottavanota onlus organizzata da Il Mosaico un popolo di artisti per la direzione artistica di Giulio Castello. Nicoletta Scirè ha presentato gli ospiti: in apertura Alessandro Poleggi che ha interpretato due brani scritti da lui e poi la Scooppiati Diversamente Band che ha coinvolto la bella platea accorsa con aggiunta di partecipazioni del pubblico durante il concerto.

Il gruppo musicale romano, punto di riferimento nel terzo settore, formato da ragazzi con e senza disabilità ha proposto brani italiani ed internazionali più qualcuno del loro repertorio.

Una bellissima sensazione vedere all’opera per qualche minuto anche ragazzi diversamente abili partecipare a questo spettacolo musicale.

Nei ringraziamenti finali è salito sul palco Giulio Castello accompagnato da Catia Crespino, moglie del tecnico veterano del Traiano Evaristo Pazzaglia a cui tutto il pubblico, i tecnici, i VVFF, i volontari dell’ANPS ha tributato un calorosissimo applauso per ricordarlo con affetto.

Da sottolineare il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, la collaborazione sempre importante delle aziende intervenute e la MP Service di Marco Patrizi per la direzione ed allestimento tecnico audio-luci.