Michelle Brunetti porta il Latino Americano in Solo a Civitavecchia: una celebrazione dell’eccellenza italiana • Terzo Binario News

Civitavecchia si prepara ad accogliere un evento straordinario: Michelle Brunetti, icona della danza sportiva italiana e atleta di fama mondiale, sarà la protagonista di una serata dedicata alla disciplina del Latino Americano in Solo, proposta per la prima volta in città dalla Scuola di Ballo Ballando si Può.

Con un percorso costellato di successi, tra cui il quarto posto al Campionato del Mondo 2023, il secondo posto al prestigioso Blackpool Dance Festival e il titolo di Vice Campionessa al German Open Championship, Michelle è stata recentemente premiata dalla Federazione Italiana presso il Salone d’Onore del CONI, in riconoscimento della sua straordinaria carriera e del talento che la contraddistingue.

Manuel Biasetti, insegnante della Scuola di Ballo “Ballando si Può” di Civitavecchia commenta con entusiasmo: “Portare Michelle qui è un sogno realizzato, un’opportunità per far conoscere e amare il Latino Americano in Solo anche ai più giovani e a chi si avvicina per la prima volta alla danza.” Una disciplina, spiega, che è accessibile a ogni età e livello, dai principianti ai più esperti, regalando la possibilità di esprimere se stessi attraverso la musica latina.

L’evento, che ha già registrato il tutto esaurito, verrà trasmesso in streaming sulle principali piattaforme, permettendo agli appassionati di seguire l’esibizione esclusiva di Michelle da qualsiasi parte d’Italia. La nostra campionessa, infatti, ha scelto di dedicare una coreografia inedita alla città di Civitavecchia, una celebrazione artistica pensata per omaggiare la comunità e condividere l’intensità e la passione del ballo.

Per chiunque desideri scoprire o approfondire la bellezza del Latino Americano in Solo, questa rappresenta un’occasione imperdibile per ammirare un talento che, con orgoglio e determinazione, porta alto l’onore della bandiera italiana sui palcoscenici internazionali.