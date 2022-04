Mercoledì diverse zone di Civitavecchia senza acqua, ecco quali - Terzo Binario News

CIVITAVECCHIA, 4 APRILE 2022 –A causa di lavori di manutenzione programmati dal Consorzio Acquedotto Medio Tirreno, Acea comunica che mercoledì 6 aprile verrà sospesa la fornitura dell’acqua in alcune zone del Comune. Nello stesso giorno, Acea Ato 2 informa che «procederà ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, urgente e improcrastinabile, sulle proprie infrastrutture idriche per la continuità del servizio in termini di efficienza di gestione».

Di conseguenza, dalle ore 8,00 alle ore 19,00 di mercoledì 6 aprile si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti zone e nelle seguenti strade: zona Borgata Aurelia, zona La Scaglia e via Aurelia Nord, zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia), zona Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa), zona Area Portuale, zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo; via Felice Tazini, via Immacolata, via Braccianese Claudia, (da via Tazini a via Punto Franco), Calata della Rocca, via G. Pecorelli, via Isonzo, via Roma, via Bixio, via delle Terme di Traiano (da via Immacolata a via Roma), viale Matteotti, Strada Mediana, via Rodi, via Lepanto, via Morandi, via D’Azeglio, viale Baccelli, via Montanucci (da viale Baccelli a via Orti), via Togliatti, via Benci e Gatti, largo Acquaroni, via Crispi, via Aurelia (da via Isonzo a via Adriano Novello), via Calisse, via Michelangelo, via Bramante, via Bandita delle Mortelle (da via Benedetto Medici a via Sanzio), lungomare Ammiraglio Thaon de Revel, via Borgo Odescalchi, via Sabatini, via Adige, via Pertini, via De Gasperi, via Lucania, via Liguria, viale Lazio, via delle Verbene, via Tiro a Segno, via dei Platani, via delle Azalee, via delle Sterlizie, via San Gordiano, via Rose, via dei Gerani, via Ortensie, via Girasoli, via dei Gladioli, viale Adriano Novello, via del Casaletto Rosso, (da via San Gordiano a via dei Gelsomini), via Maestrale, via D’Avenia, via Amore, via Maroncelli, via Libeccio, via Tramontana.

Potranno essere interessate alla sospensione anche vie limitrofe a quelle citate.

Per limitare i disagi, Acea Ato 2 ha predisposto per il 6 aprile un servizio di rifornimento sostitutivo tramite autobotti, che sarà attivo per l’intera durata del disservizio nei seguenti punti: via Morandi (Parco Oliveto), via Papacchini (fronte supermercato Coop), piazzale degli Eroi, via G. Rossini (Borgata Aurelia), via Aurelia Nord (fronte cimitero monumentale – Civitavecchia).

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità si potrà richiedere un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335 (attivo anche per ogni informazione, insieme al sito www.gruppo.acea,it).