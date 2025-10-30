Maya e Gold bellissimi Amstaff sono una coppia e si meriterebbero di venir adottati insieme • Terzo Binario News

MAYA bellissima amstaff di taglia media è nata 1.4.2018. Foto del titolo E’ stata accalappiata il 18 agosto 2024 nel comune di Gaggiano Mi con il suo compagno GOLD.
E’ socievole con gli umani, dominante con i suoi simili, non inseribile in contesti con altri animali tranne il suo compagno di vita GOLD. Adatta a persone esperte, consapevoli della tipologia della razza.
Ecco GOLD bellissimo amstaff, nato 21.3.2019, di taglia media. E’ socievole con gli umani, non inseribile in contesti con altri animali, tranne che con MAYA sua compagna di vita. Ideale per lui una persona esperta, consapevole della tipologia della razza.
MAYA E GOLD SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA
Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297
rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it
siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM
aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00
Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159