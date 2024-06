"Mattanza di alberi a Campo di Mare": la denuncia del Civat a Cerveteri • Terzo Binario News

“Intanto lo scempio è iniziato a Via degli Eucalipti a Campo di Mare. Faranno la stessa cosa in Via Volterra a Cerenova e sulla Via Furbara Sasso a Due Casette, Furbara e (come scritto nel post di ieri), dove tra l’altro i pini sono parte identitaria di quel posto.

Alberi di 15 metri buttati giù in un lampo. Si devono cercare soluzioni alternative, non si può guardare questa mattanza.

C’è stato un tentativo di trovare una soluzione diversa? non ci risulta. Non ce n’è la volontà.

Foto proprie e dal gruppo Miglioriamo Marina di Cerveteri”.

Cittadini Volontari e Attivisti per l’Ambiente