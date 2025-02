“Maschere in Città”, carnevale di Venezia a Civitavecchia • Terzo Binario News

Civitavecchia si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto con “Maschere in Città”, l’evento che ha portato tra le vie della città la suggestione e l’eleganza delle maschere veneziane.

Protagonisti della giornata i figuranti del gruppo Civitamask, che hanno sfilato in splendidi costumi d’epoca dalla Casa Comunale fino a Piazza Fratti, dove la festa è proseguita con musica e animazione per grandi e piccoli.

L’Assessore alla Cultura e al Turismo, Enzo D’Antò, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento:

“Abbiamo assistito a una manifestazione straordinaria, capace di coniugare tradizione e spettacolo in una cornice unica. Ringraziamo il gruppo Civitamask per aver portato a Civitavecchia la magia delle maschere veneziane, contribuendo ad arricchire il programma del nostro Carnevale con un evento di grande impatto visivo e culturale.”

Anche l’Assessore al Lavoro, Piero Alessi, ha voluto sottolineare l’importanza di queste iniziative per la comunità:

“Eventi come ‘Maschere in Cottò’ dimostrano quanto sia importante valorizzare il nostro centro cittadino attraverso iniziative che uniscono spettacolo e socialità. È stato emozionante vedere la partecipazione di tante persone, dai bambini agli adulti, in un’atmosfera di festa che ha reso ancora più viva la nostra città.”