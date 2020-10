Martedì consiglio comunale a Ladispoli: chioschi del cimitero all'ordine del giorno - Terzo Binario News

Il presidente, avvocato Maria Antonia Caredda, informa i cittadini di Ladispoli che è stato convocato il Consiglio comunale in sessione ordinaria di prima convocazione, chiusa al pubblico, ma con diretta streaming a causa del covid-19, per il giorno 3 novembre alle 21 e in seconda convocazione il 4 novembre sempre alle 21, presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno i seguenti punti:

Cimitero comunale, integrazione all’articolo 2 della convenzione Rep. 4674/2019 – Precisazione affidamento chioschi al concessionario.

Adozione della proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del territorio comunale – Art.12 C.1 L.R. 18/2001.

Approvazione regolamento comunale per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto non di linea.

Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’articolo 175 comma 2 del Tuel 267/2000 e del D.lgs 118/2011.

Ratifica della deliberazione di Giunta comunale numero 172 del 29/09/2020 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’articolo 175 comma 4 e 5 del D.lgs. 267/2000”.