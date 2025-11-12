Marietta Tidei (Iv): “Depositata proposta di legge per ridurre gli sprechi alimentari e promuovere la solidarietà” • Terzo Binario News

“Insieme al collega Daniele Sabatini di Fratelli d’Italia abbiamo depositato oggi in Consiglio regionale del Lazio la proposta di legge ‘Disposizioni per la promozione dell’economia alimentare circolare, della solidarietà sociale e per il contrasto agli sprechi alimentari e non alimentari’.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire una risposta strutturale e innovativa a una delle sfide più urgenti del nostro tempo: ridurre lo spreco alimentare e valorizzare le eccedenze come risorsa di solidarietà e sostenibilità ambientale.

Ogni anno nel nostro Paese vengono sprecate enormi quantità di alimenti ancora idonei al consumo, mentre molte famiglie vivono in condizioni di difficoltà economica. Con questa legge vogliamo trasformare ciò che oggi viene scartato in una risorsa preziosa per la comunità e per l’ambiente.

L’obiettivo è creare un sistema regionale integrato che prevenga e riduca gli sprechi, favorisca il recupero e la redistribuzione solidale delle eccedenze e sostenga le reti territoriali di solidarietà.”

Così, in una nota, dichiara Marietta Tidei, capogruppo nel Consiglio regionale del Lazio di Italia Viva