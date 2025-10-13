Mamma Marina: "Marco è il sole che non tramonterà mai", successo alla Mondadori di Cerveteri per la presentazione del libro di Giulio Golia e Francesca Di Stefano • Terzo Binario News

Oltre 300 persone in Largo Almunecar per la presentazione in anteprima nazionale del libro “L’ultima notte di Marco – Verità e bugie sul caso Vannini”

“Marco è il sole che non tramonterà mai”: si è concluso con queste parole piene d’amore, pronunciate da mamma Marina, l’evento di presentazione in anteprima nazionale, del libro “L’Ultima Notte di Marco – Verità e bugie sul caso Vannini”, scritto a quattro mani da Giulio Golia e Francesca Di Stefano de Le Iene, tenutosi nel pomeriggio di ieri a Cerveteri, sotto la Grande Quercia, in un evento estremamente partecipato organizzato dalla Mondadori Bookstore di Cerveteri.

Nella suggestiva e densa di significato location di Largo Almuneacar, sono state più di 300 le persone che hanno preso parte a questo momento davvero emozionante: ospiti, oltre a Giulio Golia e Francesca Di Stefano, autori del libro e che per l’intera durata del processo hanno mantenuto sempre accesa la luce dei riflettori sulla vicenda giudiziaria, anche Anna Boiardi, giornalista di Quarto Grado, anch’essa un volto “familiare” per Cerveteri.

A fare gli onori di casa, Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti, titolari della Mondadori Bookstore di Cerveteri, estremamente emozionati nell’ospitare l’evento, e il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti. In platea, anche il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando e Celestino Gnazi, avvocato della famiglia Vannini nel processo.

Al termine della presentazione, il firmacopie con gli autori: non un semplice firmacopie, ma un abbraccio collettivo alla famiglia di Marco, a Valerio e Marina, divenuti in questi lunghi dieci anni i genitori di tutta Italia, i genitori di un ragazzo di nome Marco, strappato alla vita in maniera violenta, il cui sorriso continuerà ad illuminare la strada di tutti coloro che lo hanno amato e gli hanno voluto bene.