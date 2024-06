Malore improvviso, muore un 46enne ad Allumiere • Terzo Binario News

Secondo una prima ricostruzione dovrebbe trattarsi di infarto, il corpo è al Verano a disposizione della Magistratura

Malore improvviso per un 46enne ad Allumiere, che non ce l’ha fatta nonostante i soccorsi.

Il dramma si è consumato ieri in serata quando, a seguito dell’attacco, sono giunti i sanitari che hanno provato a salvargli la vita.

È successo nel centro del paese, in via Adolfo Klitsche.

Da quanto emerge, sarebbe stato colto da infarto.

A seguito dell’accaduto, si sono recati sul posto anche i Carabinieri della stazione allumierasca, mentre nei pressi si sono radunate diverse persone sconvolte per la morte del 46enne.

L’uomo non era originario del paese ma a quanto pare veniva spesso in visita in collina.

Per cui adesso si attende la decisione del pm di turno per sapere se il corpo potrà essere restituito ai familiari per i funerali o se sarà oggetto di autopsia.

Intanto è stato traslato all’Istituto di Medicina Legale del Verano, a Roma.