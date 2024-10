Malamovida, abusi di suolo pubblico sanzionati da Roma Capitale • Terzo Binario News

Proseguono i controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nelle zone interessate dai fenomeni legati alla movida cittadina.

Dal Centro Storico alla periferia, le pattuglie hanno accertato circa 1100 violazioni, tra cui soste irregolari, guida in stato di ebbrezza, velocità oltre i limiti consentiti e somministrazione di alcolici al di fuori gli orari previsti.

Gli agenti hanno svolto verifiche mirate sugli arredi e le occupazioni di suolo pubblico dei locali del I Municipio, riscontrando solo in zona Campo de’ Fiori abusi per centinaia di metri quadri, su cui erano stati posti sedie, tavolini, piante, fiori artificiali e arredi non autorizzati. Ammontano ad oltre 80.000 euro le sanzioni elevate.