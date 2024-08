Malamovida a Montalto, chiuse due discoteche • Terzo Binario News

Un duro colpo alla “malamovida” di Montalto di Castro. Su richiesta della Compagnia dei carabinieri di Tuscania, il Questore di Viterbo ha disposto la chiusura immediata di due discoteche molto frequentate nel comune laziale.

La decisione, presa – dopo attenta valutazione – a seguito di numerosi episodi di disturbo alla quiete pubblica e di comportamenti violenti registrati nelle ultime settimane, mira a ristabilire l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’istruttoria, condotta dalle forze dell’ordine, ha portato alla luce diverse criticità gestionali all’interno delle due attività e le verifiche condotte dai carabinieri della Stazione di Montalto di Castro sono culminate in un controllo effettuato coni il coinvolgimento del NAS di Viterbo e della Divisione PAS della Polizia di Stato ed all’esito di quest’ultimo sono emerse diverse criticità nella gestione dei locali: in particolare, sono state riscontrate irregolarità relative alle autorizzazioni comunali per l’intrattenimento danzante e delle anomalie nelle procedure di somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

Il controllo ha quindi corroborato le motivazioni a supporto della richiesta di chiusura, ossia i numerosi episodi di aggressione e rissa verificatisi nell’area antistante le due discoteche.

La chiusura delle discoteche, seppur temporanea, rappresenta un segnale forte e chiaro contro ogni forma di illegalità e di disordine. Lo scopo del provvedimento è quello di evitare che si verifichino ulteriori episodi di violenza e di garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti”.